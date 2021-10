La Ligue 2, c'est (déjà) dans deux semaines et le SM Caen attaque à présent la dernière partie de sa préparation, celle qui doit lui permettre d'être compétitif à l'heure de pénétrer sur la pelouse du Stade Bonal de Sochaux à l'occasion de la première journée de championnat. Dans cette optique, les hommes de Rui Almeida étaient cette semaine en stage à Deauville pour peaufiner leurs gammes et resserrer les liens entre les joueurs. Parmi les 25 Malherbistes retenus par le staff, on retrouvait Enzo Crivelli et Casimir Ninga de retour de blessure. Si le premier est encore épargné par les rumeurs de transfert, à l'heure où sont rédigées ces lignes, le second est évoqué du côté du FC Nantes qui aurait formulé une offre. Il n'en demeure pas moins que si les choses n'évoluent pas brutalement, l'ancien Montpelliérain aura du temps de jeu ce week-end contre Le Havre à l'occasion du Trophée des Normands.

Des départs à prévoir

À Deauville cette semaine, il n'y aura toutefois point eu de Stef Peeters. Prêté à Zulte-Waregem en début d'année civile, le Belge semble ne pas entrer dans les plans de l'entraîneur et se dirige vers un départ. Caen et Sané se séparent quant à eux d'un commun d'accord. Pour un autre attaquant de Malherbe en la personne de Yacine Bammou, l'avenir devrait s'écrire en Turquie avec un prêt avec option d'achat qui se dessinait aux dernières informations du côté d'Alanyaspor. L'ancien Nantais n'aura jamais réussi de toute manière à s'intégrer dans le projet normand. Si Rui Almeida sait où il va et que le visage du SMC 2019/2020 prend forme, il reste encore de nombreuses zones d'ombre, que ce soit dans le sens des départs ou des arrivées.

