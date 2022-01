Euro 2012 : les résultats de la poule A et les matchs du jour

La République tchèque s'est replacée pour terminer la phase des poules dans les deux premières places qualificatives. Elle s'est en effet imposée sur le score de 2 buts à 1 face à la Grèce, dernière du groupe A après cette défaite. Pour l'anecdote, les Tchèques ont marqué les deux buts les plus rapides de l'histoire de la compétition, soit en 6 minutes.

Tomas Hübschman ouvre la marque après seulement 2'14", soit le 2 but le plus rapide de l'histoire de l'Euro. Il est imité deux minutes plus tard par son compatriote Vaclav Pilar. La Grèce parviendra tout de même à réduire la marque à la 53e par Fanis Gekas, mais ce ne sera pas suffisant.

Tout est encore possible

Avec cette victoire, la République Tchèque remonte à la 2e place du classement de la poule A. Car dans l'autre match, les Russes et les Polonais n'ont pu se départager. Ils ont fait match nul 1 but partout. Ce sont les Russes qui ouvrent la marque par Dzagoev à la 37e minute. Ce dernier en profite d'ailleurs pour prendre la tête du classement des buteurs avec 3 réalisations.

Mais la Pologne pousse et se procure de nombreuses occasion. Elle est justement récompensée sur une frappe limpide de Blaszczykowski à l'entrée de la surface de réparation. Les Russes restent en tête de la poule A, tandis que les Polonais pointent à la 3e place du classement. Tout reste encore ouvert dans ce groupe avant le 3e et dernier tour de samedi.

Aujourd'hui, les équipes de la poule B seront sur le terrain pour leur 2e match.

Au programme :

Danemark - Portugal à 18h

Pays-Bas - Allemagne à 20h45