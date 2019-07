Le parfum des oiseaux : animation estivale dans les Boucles de Seine

Le Parfum des oiseaux est une animation familiale et gratuite déclinée en deux sites cet été. Cette déambulation contée a été imaginée par la conteuse Lyse Marfil de l'association La Source aux histoires avec la complicité de la coordinatrice du Parc naturel régional Aline Saoulas. Ensemble, elles répondent à nos questions :

Comment est née La Source aux histoires ?

Lyse Marfil : "Cette association est née en 2014 à Theillement dans la nouvelle commune de Thénouville dans l'Eure, à l'initiative de deux jeunes femmes : Jane Avezou et moi-même. Nous avions envie de pratiquer, de découvrir les savoir-faire anciens, les savoir-faire artisanaux et artistiques, mais surtout d'échanger et de partager avec d'autres cet héritage, dans un esprit d'éducation populaire. Nous l'avons baptisé La Source aux histoires, car la source, c'est l'origine de tout, et les histoires se vivent, se transmettent et se rêvent. L'association propose une balade contée : Le Parfum des oiseaux, un spectacle participatif sur les encres végétales : L'alchimiste, et des ateliers pédagogiques autour des teintures végétales, des encres végétales, du filage, tissage et feutrage."

Aline Saoulas : "L'association a répondu à un appel à projet du département pour animer les Espaces naturels sensibles : des sites remarquables pour leur patrimoine naturel. La Source aux histoires est, depuis deux ans, l'un de nos 25 partenaires choisi pour valoriser ces ENS."

De quoi parle cette animation, Le Parfum des oiseaux ?

LM : "C'est un spectacle qui a été créé en 2016, dont je suis l'auteur et l'interprète. Une jeune fille, Azo, quitte son village en quête du parfum des oiseaux : une légende que lui contait sa grand-mère près du feu. Sur sa route, elle va découvrir qu'il n'est pas si facile de suivre le chemin de ses rêves. Ce conte offre une plongée dans une nature luxuriante et féerique, des rencontres improbables la guideront et la rassureront."

AS : "C'est une petite balade : la distance est faible mais nous faisons cinq ou six étapes qui correspondent aux différents chapitres de cette histoire. C'est surtout l'occasion de profiter d'une vue imprenable et de s'immerger dans l'atmosphère particulière du marais de la Risle ou du bois de Villequier."

Comment Le Parfum des oiseaux fait-il écho aux Espaces naturels sensibles où il est présenté ?

LM : "C'est un spectacle qui a été conçu pour une représentation en salle avec un décor naturel, mais grâce à la suggestion d'Aline Saoulas, animatrice du parc, nous avons imaginé une version plein air, que nous avons mise en œuvre l'année passée à Saint-Sulpice-de-Grimbouville. Il nous a semblé en effet plus évident d'interpréter ce spectacle dans ces sites remarquables. Le Parfum des oiseaux se vivait, se racontait au cœur même de la nature. Alors ensemble, nous avons arpenté les sentiers de Saint-Sulpice-de-Grimbouville à la recherche des espaces les plus évocateurs possible, en lien avec l'histoire."

AS : "Puis cette année, suite au succès de cette première déambulation contée en plein air avec La Source aux histoires, nous avons choisi de décliner ce spectacle dans un nouveau site : au Bois de Villequier. En tant qu'animatrice du parc, j'accompagne les participants d'un point à un autre pendant cette déambulation puis, à la fin de l'histoire, nous partageons tous ensemble un petit goûter en découvrant les nids de cigognes qui nichent à proximité du marais de la Risle, ou la vue plongeante des coteaux du bois de Villequier."

• Lire aussi. Trophées du développement durable : récompenser les bonnes pratiques

• Lire aussi. Gaspillage : le gouvernement déclare la guerre aux destructions d'invendus

• Lire aussi. Découvrez le Perche en trottinette électrique tout-terrain !





Mardi 9 juillet 2019 à 14 heures à Saint-Sulpice-de-Grimbouville et mardi 16 juillet à 14 heures au bois de Villequier. Gratuit. Réservations sur pnr-seine-normande.com

A LIRE AUSSI.

"Apocalypse des insectes": le trésor des entomologistes de Krefeld