Caen. Offre numérique : Le département et Caen la mer s'unissent

Le Département du Calvados et la Communauté Urbaine Caen la mer ont signé une convention mardi 2 juillet 2019 dans le but d'unir les ressources numériques, allant de la presse en ligne à la vidéo à la demande en passant par des outils d'autoformation et des livres numériques, dans tout le département du Calvados.

Les deux collectivités proposaient déjà différentes offres numériques et ont décidé de les réunir.

Cette offre appelée La Boîte Numérique, a commencé à être déployée en 2012 dans le Calvados. Elle est désormais accessible à tous les usagers inscrits dans une bibliothèque du réseau Caen la mer ou du réseau de la bibliothèque du Calvados. Avec ce bouquet numérique, les usagers pourront consulter les catalogues d'ARTE et UniversCiné parmi les 4 000 programmes proposés : cinéma français et international, séries, documentaires, concerts… Ils pourront également retrouver le Kiosk et ses 6 000 titres de presse française et internationale, emprunter jusqu'à six livres numériques de tous genres, disponibles 28 jours sur liseuse, smartphone, tablette et ordinateur. Il y aura aussi possibilité d'écouter de la musique, de regarder des concerts et documentaires proposés par la Philharmonie de Paris, mais aussi accéder à des ressources en langues, développement personnel, Code de la route, ou à des jeux vidéo.

Mode d'emploi

Pour les personnes déjà inscrite dans une bibliothèque adhérente du réseau Caen la mer (Caen, Hérouville St-Clair, Ifs et pour l'instant Bretteville-sur-Odon, Colombelles, Epron, Fleury-sur-Orne, Giberville, Hermanville-sur-Mer, Mathieu et Mondeville), il suffit de s'identifier sur le portail du réseau des bibliothèques de Caen la mer pour retrouver les offres de la boîte numérique. en cliquant sur la ressource au choix pour accéder au site de la boîte numérique.

Enfin, pour les personnes inscrites dans une bibliothèque adhérente du réseau de la bibliothèque départementale, il faut s'inscrire directement en ligne. Une fois le compte validé, il suffira d'indiquer l'identifiant et le mot de passe sur le site de la boîte numérique.

bibliotheques.caenlamer.fr ou laboitenumerique.bibliondemand.com