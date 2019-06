Des Anglaises victorieuses au Havre et soutenues par David Beckham !

Il y a eu du beau spectacle au stade Océane du Havre (Seine-Maritime) jeudi 27 juin 2019 dans le cadre de la Coupe du monde féminine de football. Les Anglaises ont déroulé leur jeu face aux Norvégiennes en marquant trois buts. Elles ont ainsi décroché leur billet pour les demi-finales et ont prouvé qu'elles avaient leurs chances dans la course au titre.

La sélection dirigée par Phil Neville avait terminé à la 3e place de la Coupe du monde en 2015, le meilleur résultat de son histoire.

Du beau football

La milieu Jill Scott a ouvert le score dès la 3e minute et l'attaquante Ellen White a aggravé la marque à la 40e minute, une 5e réalisation dans le tournoi qui lui permet d'occuper la tête du classement des buteuses ex aequo avec l'Australienne Sam Kerr, déjà éliminée, et l'Américaine Alex Morgan. L'arrière lyonnaise Lucy Bronze, a scellé le sort de la partie d'une frappe puissante sous la barre depuis l'entrée de la surface à la 57e minute.

Les Anglaises rencontreront dans le dernier carré soit la France, soit les États-Unis, qui s'affrontent ce vendredi au Parc des Princes à Paris.

David Beckham dans les tribunes

Les regards étaient aussi tournés vers les tribunes, puisqu'une légende du football était dans le stade : David Beckham. Le footballeur anglais a fait le déplacement avec sa fille.

⚽📷 Leçon de selfie avec Sir David Beckham venu soutenir l'équipe féminine d'Angleterre #SWAG #FIFAWWC pic.twitter.com/0FvYxMBwTZ — Canal Football Club (@CanalFootClub) 28 juin 2019

L'occasion pour certains, comme la députée de Seine-Maritime Agnès Firmin-le-Bodo, de faire quelques selfies :

Pour les amies ...qui attendent cette photo ...la voilà ...merci à David Beckham de sa gentillesse. @HAC_Foot @FIFAWWC pic.twitter.com/mKDLKoXN7P — Agnes Firmin Le Bodo (@agnesfirmin) 27 juin 2019

Vous avez tous l'air étonné que Beckham soit au Havre. Et alors ? Quoi de plus normal que de voir l'homme le plus classe du monde dans la ville la plus classe au monde ? — Floqe (@Floqe) 27 juin 2019

