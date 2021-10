Hors Normandie. Votre horoscope signe par signe du samedi 29 juin

Bélier

Pris dans une tourmente affective, grisé par vos succès, vous n'avez pas vu les dangers. Quelques pleurs et grincements de dents au programme. Restez prudents.

Taureau

Innover c'est simple. Connecter deux intelligences qui ne l'ont pas été auparavant et là certaines collaborations sont de véritables mines d'or. Deux poids lourds conjugués.

Gémeaux

Moins on en dit mieux c'est. Vous devriez être un peu plus discret quant à vos activités, vos revenus et les gens que vous fréquentez. Distillez un peu de mystère !

Cancer

Galvanisé par certains succès, vous ne cacherez plus vos ambitions. Quelqu'un de providentiel sert vos intérêts.

Lion

Le piège magistral consiste à tout mélanger. Les à-priori sont de véritables freins à main qui laissent presque toujours place à de bonnes surprises lorsqu'ils tombent.

Vierge

Appétit sans limite. Après avoir souvent cherché votre voie, vous avez une soif de conquête et de reconquête. Vous ne pouvez pas supporter l'adversité.

Balance

La protection des enfants contre leur propre crédulité sera une tâche bien difficile. Leur forger une colonne vertébrale ne sera pas toujours chose aisée. La tâche est dure.

Scorpion

Vous vous réjouirez des succès d'un proche. C'est volontiers que vous concourrez à sa propre réussite.

Sagittaire

De longues séances de travail vous attendent. Il vous faudra rester à disposition et sacrifier au besoin de votre vie personnelle.

Capricorne

Tentez aujourd'hui d'être ponctuel dans vos activités. Il est vrai que convaincre et écouter prend du temps.

Verseau

On ne prête qu'aux riches. On peut périr plein aux as. Restez prudent par vos gestes et vos paroles.

Poissons

Ultime épisode d'une incroyable salade composée de rumeurs en tous genres. Il faudra décongestionner la situation.