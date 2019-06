Quartiers de reconquête républicaine : les policiers arrivent au Havre

Les renforts pour les Quartiers de reconquête républicaine (QRR) arrivent. Christophe Castaner, le ministre de l'intérieur, les a officiellement annoncés vendredi 21 juin 2019. Dès 2018, quinze quartiers ont été installés et 326 effectifs y ont été affectés. 32 nouveaux QRR ont été mis en place en 2019. Entre juin et septembre 2019, avec les sorties d'école, une première vague massive de renforts va avoir lieu et douze Quartiers de reconquête républicaine vont voir l'arrivée de 238 nouveaux effectifs.

Vingt policiers au Havre

Au Havre (Seine-Maritime), les QRR concernent les quartiers Mont-Gaillard et Mare-Rouge, soit un total de 17 900 habitants. Dix policiers arrivent en juin et dix autres en septembre. L'objectif sur ces secteurs est de lutter contre l'économie souterraine (trafics de stupéfiants) et contre le phénomène de bandes et atteintes aux biens, notamment les dégradations d'automobiles. Sur le terrain, les renforts vont permettre des patrouilles VTT, la mise en place d'un Groupe de partenariat opérationnel (GPO) pour lutter contre les trafics de stupéfiants dans les halls d'immeuble et le renforcement de la lutte contre les rodéos urbains.

