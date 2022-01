Alençon : le programme de la Luciole pour la fin de l'année

Zebda, Skip the Use, Wax Tailor, Pony Pony Run Run, Carmen Maria Vega, Fishbone, et plein d'autres, sont à l'affiche.

Parmi les soirées "découverte": La Mordue, Maï Lan, Buridane, Electric Empire. La Luciole lance un "Pass Découverte" à 40 euros pour tout le trimestre.

Pour les plus jeunes: Oldelaf (dans le cadre scolaire) et Amipagaille (pour le concert du trimestre réservé au jeune public).

La Luciole vient de clore son bilan 2011. Par rapport au nombre de concerts programmés, c'est la plus grosse saison de la salle alençonnaise, pour les têtes d'affiche, pour les after work, et pour les "découvertes".

En décembre prochain, le trimestre s'achèvera avec une "fête à Concrete Knives", groupe né à Flers. ère partie avec les alençonnais de Nixtone, et "after" programmé par les flériens.

Ecoutez ci-dessous Loïc Lecomte, le directeur programmateur de la Luciole.

Trimestre (quasi) complet:

4/10: House de Racket.

10/10: Birdpen.

10/10: The Inspector Cluzo.

12/10: Professor.

17/10: Rover.

19/10: Hip Tap Project.

20/10: The Excitements.

24/10: Electric Empire.

27/10 Fishbone.

31/10: General Elektriks.

3/11: Wax Tailor.

14/11: La Mordue.

16/11: Asaf Avidan.

17/11: Les Fatals Picards.

21/11: Pony Pony Run Run.

23/11: Nobody's Strait + Tagada Jones + Lofofora.

26+27/11: Oldelaf.

28/11: Buridane.

1/12: Skip the Use.

5/12: Zebda.

8/12: Carmen Maria Vega.

12/12: MaÏ Lan.

14/12: Amipagaille.

15/12: Concrete Knives.

Ouverture des locations:

Pour ceux qui souhaitent s'abonner: lundi 18 juin à 14h.

Pour ceux qui ne veulent pas s'abonner: le 2 juillet à 14h.