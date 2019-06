Drame à la SNSM : "On n'avait pas vécu ça depuis 1986"

Comme l'ensemble de leurs collègues du littoral français, c'est l'émotion qui domine chez les 450 marins de la SNSM de la Manche (station nationale de sauvetage en mer). Jean-Marie Choisy, délégué départemental et membre du conseil d'administration de l'association exprime sa profonde tristesse après la mort de trois sauveteurs au large des Sables d'Olonne.

La #SNSM est en deuil suite au décès de 3 de ses sauveteurs bénévoles lors d'une intervention en pleine tempête aux #SablesDOlonne. "Cette disparition tragique provoque une immense émotion dans la famille des #SauveteursenMer" - Xavier de la Gorce, président de la SNSM. pic.twitter.com/czbc3EsGX0 — SNSM (@SauveteursenMer) 7 juin 2019

"On sait tous qu'il y a des risques, mais c'est notre mission"

Le responsable de la SNSM dans la Manche ne cache pas son émotion : "C'est une immense tristesse [...] toute la communauté de la SNSM est sous le choc"

Jean-Marie Choisy déplore la mort des ces trois marins, pères de famille, respectivement âgé de 28 ans, 51 et 55 ans : "des gens entraînés, de vrai marins, on pense à leur famille et à leurs camarades."

Un drame qui rappelle la nuit tragique du 7 août 1986 durant laquelle 5 marins de la SNSM de l'Aber Wrac'h (Finistère) avaient perdu la vie :

Deux interventions dans la Manche durant la tempête

Durant le passage de la tempête Miguel, les sauveteurs de la SNSM dans la Manche ont effectué deux sauvetages. Le premier avant le fort de la tempête, vendredi 7 juin 2019 au matin. Un voilier de 14 m en perdition dans une mer déjà bien formée. Il a été pris en charge par le canot tous temps de la station de Goury (pointe Cotentin).

Une deuxième intervention a eu lieu au moment où les vents étaient les plus violents (Force 6), aux alentours de 23h30 à 1.5 miles nautiques du port de Saint-Vaast-la-Hougue (Manche). Le voilier de 9 m de deux plaisanciers a rompu son mouillage puis est parti à la dérive pour s'échouer les rochers de l'île Tatihou.

Le semi-rigide de la station SNSM de Saint-Vaast-la-Hougue et la vedette de la SNSM de Barfleur ont réussi à évacuer les naufragés pour les ramener saint et sauf sur la terre ferme.

