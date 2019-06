Football: au FC Rouen, l'effectif 2019/2020 continue de se dessiner

Après les deux recrues Nicolas Burel et Nicolas Barthélémy, le FC Rouen (Seine-Maritime) a prolongé le gardien Alexandre Lefebvre, les défenseurs Archi Fataki, Clovis Gonel, Thomas Biziki et Vincent Fourneuf, les milieux de terrain Mustapha Benzia, Mahamadou Diarra, Quentin Stockley, Jason Gibon, Bastien Tardivel, Manu Latron, Abdel Ouadah et Kader N'Chobi et enfin l'attaquant Adama Sidibé revenu en cours de saison au club et qui avait inscrit neuf buts en onze matches.

Du côté des départs, on notera le gardien de but aux 100 titularisations Tom Quedeville.

L'effectif des Diables Rouges et donc déjà composé de vingt joueurs pour la prochaine saison en attendant de nouveaux mouvements dans ce mercato estival.

