Espagne: la justice suspend l'exhumation de Franco

Cette exhumation, prévue lundi prochain par le gouvernement, est au centre d'un bras de fer judiciaire entre le gouvernement socialiste et les descendants du dictateur qui a dirigé l'Espagne d'une main de fer de 1939 à 1975 et est enterré dans un mausolée pharaonique près de Madrid.

La Cour suprême a indiqué dans un communiqué que l'une de ses chambres avait "décidé à l'unanimité de suspendre à titre conservatoire l'exhumation des restes de Francisco Franco Bahamonde qui devait avoir lieu le 10 juin".

Pour la plus haute instance judiciaire espagnole, cette suspension a pour but d'éviter le "préjudice" qui pourrait être causé à la famille du dictateur mais aussi à l'Etat si le recours des descendants de Franco était in fine accepté. Ce qui aurait obligé à ramener la dépouille là où elle se trouve actuellement.

Le gouvernement du socialiste Pedro Sanchez veut réinhumer Franco dans un lieu plus discret, le cimetière du Pardo à Madrid.

