Mbaye Niang, la pépite malherbiste qui cherche son chemin

Thibault Deslandes - Journaliste radio

Une chose est sure, ce joueur est doté de qualités au-dessus de la moyenne. Des qualités que les supporters et les dirigeants auraient bien aimé apercevoir plus souvent cette saison mais "ces gens là" avaient peut être oublié que le "gamin" n'a que 17 ans et qu'à cet âge là, la pression et les sifflets d'un stade en colère sont des phénomènes difficiles à gérer. Trop attendu, le jeune malherbiste n'a pas confirmé son incroyable fin de saison dernière. Aligné 23 fois pour seulement 14 titularisations, il n'aura inscrit que 2 buts... Trop peu pour un attaquant, c'est vrai ... Mais n'ayons pas de doute ce gosse a du talent.



Maxence Gorréguès - Journaliste hebdo et radio

17 ans ou pas, le Stade Malherbe de Caen a misé sur lui pour faire trembler les filets adverses. La responsabilité était-elle trop lourde ? Le constat est à l'échec, même si Mbaye Niang a dû apprendre beaucoup de choses – en dehors du terrain notamment. Longtemps perturbé par de petits pépins physiques, le jeune caennais originaire de la région parisienne n'a jamais accroché le bon wagon cette saison. Un numéro 9 qui ne met que deux buts et ne délivre aucune passe décisive en 23 apparitions, c'est bien trop peu. Loin d'être toujours adroits dans ses choix au moment de transmettre le ballon, il doit encore beaucoup progresser dans son approche des matchs professionnels. Faire briller une pépite au plus haut niveau reste toujours très compliqué.



Sylvain Letouzé - Consultant

D'abord absorbé par les rumeurs de départ puis blessé longuement cet hiver, il n'a finalement fait acte de présence que lors des trois derniers mois de compétition. Un rendement insuffisant certes, mais il convient de rappeler son âge : 17 ans. Et en L1, impossible de décemment donner les clés du but à un gamin. Difficile de se faire une idée sur l'avenir de Niang au SM Caen. Un départ à fortes indemnités peut être envisagé pour combler les brèches financières dues à la descente, mais le jeune homme représente aussi l'avenir sportif du club... S'il reste, il sera sans concurrence en attaque. Peut-être la clé d'une réelle progression et non d'un simple feu de paille qu'il fut en 2011.



Statistiques

23 matchs dont 14 comme titulaire

2 buts marqués

0 passe décisive

2 cartons jaunes

0 carton rouge

2e saison en Ligue 1

Issu du centre de formation

