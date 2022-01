Ces derniers ont été appelés alors qu'un homme de 31 et son ex concubine étaient en train de se disputer sur le trottoir. Cette dernière venait de refuser, devant l'état d'ébriété de son ex ami, qu'il emmène leur fille de 6 ans dîner dans un fast-food de l'agglomération caennaise. Après palpation, les policiers ont trouvé dans le blouson de l'homme un couteau avec une lame de 30 cm. Le suspect a été placé en garde à vue.



