Une pétition pour changer la fin de Game of Thrones

La dernière saison de Game of Thrones était très attendue, mais elle a malheureusement déçu. De nombreux fans de la série se sont notamment plaints, sur les réseaux sociaux, de l'intrigue qui ne leur convenait pas, ou encore des erreurs de tournage. Une fin de série qu'ils ont presque trouvé bâclée.

Bon au moins la série rejoint Dexter et Lost dans le panthéon des séries avec une fin nulle à chier #GameofThrones #GOTS8E6 pic.twitter.com/MCc1nfQh7l — Cham (@AmauCham) May 20, 2019

GoT c'est un peu comme une dissertation au lycée : le début est excellent , mais à la fin, t'as plus que 10min pour conclure, donc tu speed et tu fais de la merde. #GameOfThonesFinale — Pierrerivory88 (@PierreRvory) May 20, 2019

#GOTS8E6 Elle est comment la fin de GOT ?

Moi : pic.twitter.com/LuYvGnrJPN — Wassim (@wassimallami) May 20, 2019

#GameOfThrones #GOTS8E6 #GameOfThrones la saison 8 malgré tout est marqué par trois grosse incohérences la première l'affaire Starbucks , la seconde la main retrouver de Jamie et la dernière la bouteille en plastique pas mal pour 6 épisodes pic.twitter.com/LqBybI4GSS — ⭐ Jonathan ⭐ (@DeMolJonathan) May 20, 2019

Constatant les nombreuses critiques négatives et étant lui-même déçu de la tournure prise par la série, un certain Dylan D. a créé une pétition, pour que la fin soit réécrite. Près d'un million cinq cent mille personnes ont d'ores et déjà signé la pétition. Dylan D. a notamment écrit à propos des scénaristes : "David Benioff et D.B. Weiss ont prouvé qu'ils étaient des écrivains terriblement incompétents, lorsqu'ils n'ont pas de livres sur lesquels s'appuyer."

Sur le site Rottentomatoes on s'aperçoit que le dernier épisode obtient un taux de satisfaction d'à peine 49 %. Ces critiques ne laissent pas insensibles les acteurs, Sophia Turner, alias Sansa Stark a déclaré "Je pense que c'est irrespectueux envers l'équipe, les scénaristes et les réalisateurs qui ont travaillé sans relâche pendant 10 ans et qui ont tourné pendant 11 mois la saison finale".

Hélas, la pétition a peu de chance d'aboutir, mais les déçus pourront noyer leur chagrin en lisant les deux derniers tomes, que George R. R. Martin est en train d'écrire...

A LIRE AUSSI.

Au sommet de sa popularité, la série "Game of Thrones" s'achève