OneRepublic de retour avec Rescue Me

Le groupe OneRepublic a sorti son dernier album fin 2016 et s'est depuis fait discret après un burn-out du leader Ryan Tedder. Ils ont rencontré le succès avec des singles comme "Apologize" avec Timbaland, "Stop and Stare" ou encore "Counting Stars".

Depuis Ryan Tedder a décidé de ne pas se mettre de pression et écrit pour les autres (Pink, Shawn Mendes...) et a proposé seulement un single avec son groupe depuis ce changement de rythme! Il s'appelle "Rescue Me". Il est accompagné d'un clip qui rappelle la série Netflix "Stranger Things". Le héros est un garçon qui danse de façon très impressionnante!

A LIRE AUSSI.

Billboard Music Awards 2019, les nominations : Ariana Grande, Calvin Harris, Maroon 5...