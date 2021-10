Rouen. Football : pour David Giguel, "il y a eu du travail et de l'humilité" au FC Rouen

Quel est l'intérêt de cette fin de saison, alors que vous êtes déjà champions ?

David Giguel : "On se doit de bien terminer, par rapport à nous-même, déjà, et pour les supporters qui nous suivent et qui nous ont poussés cette saison. On a aussi une meilleure défense du groupe et des championnats N3 à défendre, on a la meilleure attaque sur les matches retour… Donc il faut aussi garder cette position, voire améliorer nos statistiques. Il y a aussi un objectif de victoires à domicile à aller chercher."

Monter avant la fin de saison, ça permet de gagner du temps ?

"Là où on gagne déjà du temps, c'est que l'on va rencontrer tous les joueurs de l'effectif pour se projeter sur la saison d'après. Ce sont des garçons qui méritent ce respect-là. Et puis, ensuite, on se projettera sur d'éventuelles recrues."

En N2, on peut proposer des contrats plus attrayants ?

"Honnêtement, ça, on n'en a pas encore trop parlé ! On va en discuter avec le président et avec le comité directeur pour savoir comment on va s'organiser pour les contrats. Mais la N2, ça changera pour les déplacements et pour les entraînements, peut-être, qui seront plus le soir mais le matin. Tout ça, ça reste à discuter."

Pour votre part, votre avenir ne soulève pas de doute ?

"Nous sommes encore là ! Arnaud (A. Margueritte, le directeur sportif) et moi et le staff complet, je ne vois aucune raison qui puisse nous amener à partir. Sauf si demain le PSG vire Tuchel et nous appelle, dans ce cas-là on discutera avec M. Tardy pour voir comment on peut s'arranger (rires) !"

Comment vous expliquez le spectaculaire changement de situation du FCR, qui va monter un an après avoir eu du mal à se sauver ?

"Déjà, c'est beaucoup de travail. Avec Arnaud, avec le président… Il a fallu constituer un groupe, en gardant ceux que l'on voulait garder de la saison précédente. On avait établi des profils pour recruter des joueurs et l'alchimie s'est bien faite avec tout ce petit monde. Il y a une part de réussite aussi, mais il y a eu du travail et de l'humilité. Tous les joueurs ont fait passer l'équipe avant leurs intérêts perso et leur ego. Mais il n'y a pas de recette miracle : peut-être que la saison prochaine on fera les mêmes choses mais que l'on n'aura pas les mêmes résultats."

Qu'est-ce que le FCR peut viser en National 2 ?

"Quand on débute, tout le monde part avec zéro point. Nous, on va s'engager comme en National 3, pour montrer qu'on a des valeurs, une équipe cohérente et après l'objectif sera le maintien, si les résultats sont compliqués, et on visera encore meilleur, si les résultats arrivent tout de suite. C'est trop facile de fixer des objectifs avant… Il faut juste travailler !"