Caen. L'application Uber se déploie - officiellement - sur Caen

Depuis 2016, quelques chauffeurs de VTC (véhicule de tourisme avec chauffeurs) indépendants sont inscrits sur la plateforme Uber et proposent des courses sur Caen (Calvados). Le service va cependant monter en puissance à partir de mercredi 24 avril 2019, puisque la firme américaine se déploie officiellement sur l'agglomération.

Des Caennais ont déjà l'appli

Une quinzaine de chauffeurs apparaîtront sur l'application. La plupart étaient déjà inscrits au registre des détenteurs d'une carte de VTC. "32 000 personnes ont ouvert l'application sur Caen en 2018, dont 25% d'habitants locaux" indique Rym Saker, porte-parole d'Uber en France. Des chiffres qui ont encouragé la marque à se développer officiellement. "On se déploie sur une ville quand on sent que l'on peut fournir un service fiable et étendu. Il faut qu'il y ait une forte chance pour le client de voir sa course réalisée".

Si elle ne communique pas d'objectif chiffré, Uber table néanmoins sur une montée en puissance similaire à ce qu'elle a constaté sur la ville de Rennes, où elle est lancée il y a un an. "On avait commencé avec une dizaine de chauffeurs. Leur nombre a doublé et les courses ont été multipliées par cinq".

Le tourisme et la vie nocturne

Outre son aéroport et sa gare, la proximité de Caen avec les sites de tourisme de mémoire est vue par Uber comme un atout à son développement. "L'imminence des cérémonies internationales a pesé dans notre choix de se lancer ce mois-ci. Les étrangers qui ont déjà l'application sur leur mobile auront besoin d'une offre complémentaire de transport". La vie nocturne devrait aussi représenter une part importante des courses. Actuellement, 49% des trajets sont déjà réalisés la nuit, à Caen.