Festival de Cannes: le debrief du 3ème jour

- Palmarès - Après 5 films dévoilés sur 22 candidats à la Palme d'Or, De Rouille et d'Os de Jacques Audiard fait toujours figure de favori, selon les sondages réalisés à Cannes par les revues Screen, Le Film Français et TechniKart. A l'issue de la projection officielle, jeudi soir, Audiard et ses acteurs ont eu droit à une ovation de quinze minutes, "l'une des plus belles de ces dernières années", selon Thierry Frémaux, délégué général du Festival de Cannes.

Moonrise Kingdom de Wes Anderson arrive deuxième du classement permanent, tandis que Après la Bataille de l'Egyptien Yousry Nasrallah n'a guère enthousiasmé : aucun des critiques français et étrangers interrogés ne le considèrent "palmable".

- L'histoire du jour - En prison, loin de Cannes... : principal rôle masculin dans Reality, le film italien en compétition officielle, l'acteur Aniello Arena, ne montera pas les marches. Il est en prison et n'a pas obtenu de liberté provisoire pour rejoindre la Croisette, malgré l'invitation du Festival.

"Aniello Arena est membre de la Compagnia della Fortezza constituée de détenus : il a obtenu l'autorisation de nous rejoindre pour le tournage mais pas celle de venir à Cannes", a expliqué le réalisateur Matteo Garrone, sans préciser la raison de son incarcération.

Aniello Arena a entamé une carrière d'acteur en 2001 à la Maison d'arrêt de Volterra, dans la province de Pise, où fut fondée il y a plus de 20 ans la Compagnia della Fortezza, dirigée par le metteur en scène Armando Punzo.

- L'homme du jour - A Cannes sans film ni rôle à défendre, juste pour la bonne cause : l'acteur-réalisateur américain Sean Penn devait présider vendredi soir un gala de collecte de fond en faveur de Haïti, pays dévasté par un puissant tremblement de terre en janvier 2010.

En conférence de presse, Sean Penn a interpellé Barack Obama : "Il est temps que notre très élégant et formidable président des Etats-Unis se tienne au côté de l'espoir incarné par le nouveau président élu (NDLR : haïtien) Michel Martelly".

"Il y a une obligation humaine à aller aider Haïti", a estimé l'acteur. "La clé, c'est la création d'emplois pour qu'ils n'aient plus besoin de nous, sauf comme touristes".