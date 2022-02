Caen. Pâques : la bouse normande victime de son succès

C'est une bouse qui s'arrache comme des petits pains. À quelques jours de Pâques, une boîte chocolat "made in Normandie" connaît un succès fulgurant. Ces chocolats originaux, baptisés "La (véritable) bouse normande" sont devenues les coqueluches de la presse.

Depuis les boutiques de la marque Heula, qui commercialise le produit, croule sous les demandes : "C'est la folie ! J'ai une liste d'attente de 70 bouses en commande… Je ne sais pas si j'en aurais assez pour tout le monde avant Pâques", s'enthousiasme Diane Morin, vendeuse à la boutique Heula de Caen (Calvados).

450 boîtes en quelques jours

Au total, la marque a vendu plus de 450 boîtes de bouse en quelques jours. Aujourd'hui, le produit est en rupture de stock : "On n'avait pas anticipé un tel phénomène, convient Yann Troprés, chef du projet chez Heula, on trouvait le concept rigolo, c'est génial que les clients soient du même avis."

Même s'il est désormais impossible d'obtenir une boîte de bouse en chocolat avant la chasse aux œufs de Pâques, les responsables de la marque assurent que le produit sera de nouveau disponible rapidement et attendent de transformer l'essai en décembre prochain pour la fête de fin d'année.

À défaut d'en avoir caché dans le jardin, certains pourraient retrouver les fameuses bouses en chocolat sous le sapin.

A LIRE AUSSI.

Les abbayes, des PME presque comme les autres

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 15 et dimanche 16 et lundi 17 avril