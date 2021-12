Pas de Prix Constantin cette année

Le Prix Constantin, qui récompense chaque année les nouveaux artistes, n'aura pas d'édition 2012. Alors que la cérémonie a fêté ses dix ans l'automne dernier, la onzième édition n'aura lieu qu'en 2013.



"Après dix ans d'une même formule, nous avions envie de renouveau. Le monde de la musique a changé. En dix ans, l'activité musicale sur le web a évolué, l'écoute est devenue différente de ce qu'elle était. Nous voulons quelque chose de plus utile pour les artistes, qui leur donne le plus d'écho possible. Ce sont certaines choses malignes que l'on doit repenser et qui prennent du temps" a souligné Hélène Abinal-Ulloa, l'une des organisatrices du Prix dans une interview.



L'année dernière, le Prix Constantin avait récompensé la chanteuse belge Selah Sue. Camille, Mickey 3d, Cali ou encore Emily Loizeau font partie de la liste des lauréats.