Caen. Calvados : le nombre d'élèves en primaire continue de baisser

Lundi 1er avril 2019 était présentée la nouvelle carte scolaire du Calvados pour la rentrée prochaine. L'inspection académique a fait le calcul : il y aura 974 élèves de moins en primaire l'an prochain sur le territoire.

Plus de 4 500 élèves perdus en 10 ans

Selon les chiffres donnés par le rectorat, cela fait au moins dix ans que les effectifs baissent dans le premier degré (maternelle et primaire). Entre les rentrées 2009 et 2018, on a recensé 4543 élèves en moins dans les écoles publiques. Depuis trois ans, 153 classes ont été supprimées.

77 classes supprimées cette année

Pour la rentrée 2019, le département va perdre 41 classes. Dans le détail, 77 vont fermer. Trois à Hérouville-Saint-Clair, trois également à Lisieux, ou encore deux sur la commune de Falaise. D'autres écoles vont en revanche bénéficier de postes supplémentaires, comme à Caen, avec quatre classes ou à Carpiquet, avec une classe en plus. Au total, 36 ouvertures sont annoncées.

Le nombre de postes d'enseignants, lui, sera maintenu. Résultat : la moyenne de nombre d'élèves par classe devrait baisser de presque un élève, passant de 23,57 à 22,63 élèves par classe.

A LIRE AUSSI.

Michel Sardou: "Je ne suis pas l'homme de mes chansons"

Football (Ligue 1) : le SM Caen débutera sa saison 2017-2018 à Montpellier

[Interview] Charles Fraboulet, finaliste du Meilleur Pâtissier sur M6

Paroles de chauffeurs d'Uber: entre précarité et déconnexions forcées

Venezuela: la rue "s'est éteinte", déplore le manifestant violoniste