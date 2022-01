La Corée du Sud lance la 5G en avance pour assurer une première mondiale

Les trois grands opérateurs nationaux, KT, SK Telecom et LG UPlus, avaient prévu le lancement du service sur tout le territoire pour le 5 avril mais ont annoncé jeudi qu'il avait fait ses débuts la veille à 23H00 locales.

La nouvelle technologie fournit un débit internet 20 fois supérieur à la 4G, permettant par exemple de télécharger un film entier en moins d'une seconde.

Comme la 3G puis la 4G, la 5G doit permettre de franchir un nouveau cap dans le niveau de connectivité, en particulier pour les objets. La voiture autonome est l'une des principales innovations attendues, de même que la santé connectée, les villes intelligentes, transports urbains, la sécurité au quotidien...

L'organisation Global System for Mobile Communications estime qu'elle pourrait se traduire par 565 milliards de dollars de bénéfices pour l'économie mondiale à l'horizon 2034.

La Corée du Sud, hyper connectée, est réputée depuis longtemps pour ses prouesses techniques et Séoul a fait de la 5G une priorité afin de donner un coup de fouet à son économie.

Aux côtés des Etats-Unis, de la Chine et du Japon, le pays a fait la course pour monter sur la première marche du podium pour ce réseau ultra rapide.

Mais des spéculations sur le lancement anticipé par l'américain Verizon de ses propres services 5G ont contraint les opérateurs sud-coréens à décider en toute hâte une entrée en vigueur nocturne, a rapporté l'agence sud-coréenne Yonhap.

"SK Telecom annonce aujourd'hui qu'il a activé la 5G pour six célébrités représentatives de la Corée à compter du 3 avril à 23H00", a déclaré jeudi le premier opérateur mobile sud-coréen.

Un peu de patience

Ces stars, dont deux membres du groupe de K-pop EXO et l'héroïne du patinage artistique Kim Yu-na, sont "les premiers abonnés de la 5G pour mobiles du monde".

KT et LG Uplus ont également déclaré avoir activé la 5G auprès d'un total de trois abonnés soigneusement choisis.

KT l'a proposé à l'épouse d'un technicien qui travaille à l'installation du réseau sur les îles de Dokdo, disputées avec le Japon. LG Uplus l'a fourni à une personnalité du petit écran et à son époux coureur automobile.

Les Sud-Coréens "ordinaires" auront accès à la 5G vendredi à la date prévue, en même temps que Samsung Electronics mettra sur le marché son Galaxy S10 5G, le premier smartphone au monde fonctionnant avec cette technologie. Son concurrent LG sortira son V50s deux semaines plus tard.

Guerre d'influence

Le système est l'un des terrains de la guerre d'influence que se livrent Chine et Etats-Unis. Washington s'efforce de convaincre ses alliés de ne pas confier le déploiement de la 5G à Huaweï, en accusant le géant chinois de servir de cheval de Troie à Pékin pour espionner les Occidentaux.

Le chinois est considéré plus performant et plus innovant que ses concurrents. Il a déposé 1.529 brevets en matière de 5G, selon le cabinet IPlytics.

Si on ajoute à Huawei les autres groupes et instituts chinois, Pékin revendique 3.400 brevets, soit plus du tiers du total mondial.

La Corée du Sud arrive deuxième avec un total de 2.051 brevets. Les entreprises américaines sont loin derrière avec seulement 1.368 technologies déposées, soit, à titre de comparaison, 29 de moins que le seul groupe finlandais Nokia.

KT et SK Telecom ont indiqué à l'AFP ne pas utiliser de technologie Huawei. Mais le groupe chinois est un fournisseur du réseau de LG UPlus, a précisé à l'AFP l'entreprise sud-coréenne.

