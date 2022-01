Caen. Cérémonies du 75e à Caen : des photos pour se souvenir

: Undefined offset: 0 inon line: Undefined offset: 0 inon line: Undefined offset: 0 inon line: Undefined offset: 0 inon line: Undefined offset: 0 inon line: Undefined offset: 0 inon line

À Caen, les célébrations du 75e anniversaire de la libération de la ville se préparent. Bal, cérémonies, spectacles son et lumière le programme s'annonce chargé ! Plusieurs expositions de photographies d'archives sont aussi prévues.

La mémoire des civils

Trois de ces expositions vont s'intéresser à la vie des habitants de Caen avant, pendant et après la libération. On pourra y découvrir des clichés de l'époque provenant d'archives de la ville et de celle du département.

Crèche de la Croix-Rouge Suisse installée dans les baraquements de l'esplanade de l'Abbaye-aux-Hommes. - Archives Ville de Caen

Elles se tiendront à l'abbaye-aux-Hommes, l'endroit où de nombreux Caennais ont trouvé refuge pendant les bombardements.

L'occasion de rappeler que les civils ont payé un lourd tribut pendant la guerre : "C'est seulement depuis le 70e anniversaire qu'on commence à parler de la mémoire des civils." raconte Patrick Nicolle élu délégué aux cérémonies à Caen.

Des photos partout en ville

48 autres clichés seront visibles directement dans la rue. Des photos d'époque prise après les bombardements à l'endroit exact où elles seront affichées.

Elles seront mises en parallèle avec d'autres photos d'archives prises avant les bombardements : "Tout le monde pourra remarquer que la ville n'a pas été détruite autant qu'on le pense." explique Patrick Nicolle.

Exemple avec l'ancienne gare routière :

Souvent on explique que la ville de Caen a été détruite à 75 % par les bombes, mais de récentes études ont démontré que seulement 35 % de la ville a totalement été rasée. Ces images grand format seront affichées dans 24 lieux du centre-ville.

Expos à l'Abbaye aux Hommes de mai à septembre :

• La vie des Caennais avant, pendant et après la guerre, Salle du Scriptorium. Entrée 3€ / 4€

• La vie municipale caennaise sous l'occupation et à la libération, Batîment état civil. Entrée libre

• Caen, un été 44 la vie continue. Entrée 3€ / 4€



A LIRE AUSSI.

75e anniversaire du D-day : la ville de Caen lance un appel aux témoins

D-Day : la cérémonie du 75e au Mémorial de Caen ?

D-day : du street-art sur un char sherman à Falaise