Caen. Caen : le salon du chiot et des chatons est reporté

Il faudra attendre pour découvrir ces petites fripouilles ! Initialement prévu ce week-end du 30 et 31 mars 2019 au parc des expositions à Caen (Calvados), le salon Ioupski et Joke, salon du chiot et des chatons est finalement reporté. La date n'est pas encore connue.