Rouen. [photos] Nage en eau glacée : L'Ice doctor de Rouen, quadruple médaillé aux championnats du monde

Alexandre Fuzeau a fait de la natation en eau glacée sa spécialité. À 53 ans, ce médecin généraliste participait aux championnats du monde qui avaient lieu à Mourmansk en Russie, du 14 au 18 mars 2019.

Sur place, un bassin de 25 mètres taillé dans la glace, au delà du cercle polaire. Température de l'eau : 0,1 degré.

Le bassin de Mourmansk (Russie) a été taillé à la tronçonneuse dans la glace. Température de l'eau : 0,1 degré. - Alexandre Fuzeau

Et ces championnats ont bien réussi à celui que l'on appelle Ice doctor, puisqu'il revient avec quatre médailles autour du cou : deux en argent sur le 50 et le 100m brasse et deux en bronze sur le 50m papillon et le 500m nage libre.

1000 mètres à 0 degré

L'épreuve reine de la discipline, "celle des malades", selon Alexandre Fuzeau, c'est le 1000 mètres en maillot de bain dans cette eau glacée. Le docteur a bouclé l'épreuve en un peu plus de 20 minutes. "C'est très dur, il faut résister au froid en mobilisant toute une série d'hormones", explique l'athlète.

La débauche d'énergie est énorme. "Après la course, on se sent bien, on est heureux de terminer, l'hypothermie a un effet euphorisant et, quand on tient sur les jambes, on passe à la deuxième partie de la course : le réchauffement."

Avec le temps, l'Ice doctor s'est habitué au froid. - Alexandre Fuzeau

Pour atteindre ce niveau, Alexandre Fuzeau s'entraîne toute l'année, en nageant dans la Seine, "même si elle est un peu chaude à 9 degrés". L'hiver, il est toujours en simple polo pour habituer son corps au froid. "Je mets quand même un petit pull quand il gèle", concède-t-il.

