Etes-vous DVD ou Blu-Ray

Selon le bilan trimestriel CNC-GFK, 3,52 millions de ces supports se sont écoulés au premier trimestre 2012, soit une progression de près de 25% (24,6%), par rapport à la période janvier-mars précédente.

Le passage de relais entre le Blu-Ray et le DVD reste loin d'être effectif toutefois, puisque les disques haute définition ne représentent que 11,7% des ventes totales du marché vidéo "physique" (ie, hors vidéo à la demande).

Le DVD poursuit quant à lui sa chute, avec une érosion des ventes de 17,1% au premier trimestre 2012. Les consommateurs hexagonaux ont globalement acquis 29,83 millions de disques vidéo sur cette période, score en baisse de 13,7%.



Concentration des achats vers les bas prix



De janvier à mars derniers, 42% des 26,3 millions de DVD vendus affichaient un prix entre 3€ et 8€. Le pourcentage atteint 4,7% des ventes pour les DVD à moins de 3€. Les Français recherchent aussi les économies lors de l'achat d'un Blu-Ray. 38,8% des ventes sont concentrées sur la tranche de prix 10€/13€. Deux tendances qui prouvent l'attrait des films du catalogue, moins chers que les nouveautés, auprès des Français. Le CNC et GFK ont chiffré le prix moyen des DVD et Blu-Ray de nouveauté à 17,44€ et 22,52€, respectivement.