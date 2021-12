Hockey. Festival offensif pour les Dragons

40ème victoire pour les Dragons de Rouen qui ont encore une fois survolé la rencontre face à Mulhouse pour s'imposer 10-3 dimanche 24 février 2019 sur l'Ile Lacroix lors de la 43è journée de Synerglace Ligue Magnus.

L'occasion de voir encore un record tomber. Il s'agit du nombre d'assistance record pour un Rouennais détenu jusqu'a présent par Franck Pajonkowski et dépassé depuis par l'incontournable Marc-André Thinel qui arrive sur la fin de sa 14ème saison sur les bords de Seine. "Je ne savais pas que j'avais battu un nouveau record ce soir, faire des passes c'est toujours ce que j'ai préféré, je suis honoré de cela et j'espère en faire encore quelques unes. Battre le record de points c'est encore très loin, je le laisse a Franck, il est heureux avec ça ! (rires)". "MAT" aura l'occasion de continuer à faire tomber des records et ça commencera par le dernier match de saison régulière contre Grenoble mardi 26 février 2019.

