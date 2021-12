Hors Normandie. Votre horoscope signe par signe du jeudi 28 février

Bélier

Journée de bonne humeur. Rien ne saurait vous contrarier. La décontraction est plutôt d'actualité. Vous en profiterez pour vous occuper de vous. Peut-être quelques dépenses superflues.

Taureau

Vous ne vous arrêtez jamais sur les apparences. Il vous faut du temps pour connaître les gens, les apprécier ou au pire les détester.

Gémeaux

Qu'est-ce qu'on est bête, quand on aime, on perd la tête et se battre pour des romances éphémères. Arrêtez de penser que tout est voué à l'échec. Soyez un peu positif.

Cancer

Les résultats ne se feront plus attendre. Vous n'avez que trop patienté. Verdicts, résultats divers, voir quelques indemnités sonnantes et trébuchantes. Journée rentable.

Lion

Si vous êtes seul. Vénus vous prépare une bonne surprise. Rencontre avec un être talentueux, charismatique… vous aurez du mal à vous convaincre " Mais c'est pour moi tout ça ? "

Vierge

Vous ne pouvez pas supporter ceux qui sont persuadés d'être le centre du monde avec un e condescendance pour leurs contemporains. Grattons, le vernis est léger. Seule l'authenticité compte.

Balance

Vous êtes conscient de vos erreurs passées, ce qui vous vaut une certaine clairvoyance. On peut appeler ça la maturité. Difficile d'être réactif au bon moment. Journée très positive.

Scorpion

Journée agréable. Rien ne s'y prêtait et pourtant, un rythme un peu différent des jours passés, vous permet d'entrevoir d'autres horizons.

Sagittaire

Juste une mise au point sur quelques décisions à prendre sur le plan familial. Orientation des enfants, finances, ne perdez pas de temps.

Capricorne

Vous serez l'homme clé dans certaines zones d'ombre à éclairer. Vous êtes quelqu'un de chaleureux mais toujours sobre et méthodique devant la difficulté.

Verseau

Vous serez de bon conseil. Vous incarnez tellement le bon sens. L'art de vivre dans la modernité éclairée par la tradition.

Poissons

Vous aurez quelques difficultés à comprendre le langage abscons qui vous sera servi aujourd'hui. Alors que vous aimeriez bien être ailleurs. Vivement le prochain week-end.