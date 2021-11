Caen. Le retour du grand débat national au mémorial de Caen

C'est l'heure du deuxième des quatre rendez-vous du débat national organisé par la ville de Caen (Calvados). Le premier, organisé le lundi 4 février dernier et concernant l'organisation de l'État et des services avait réuni 350 personnes. Le deuxième, prévu lundi 25 février 2019 au Mémorial de Caen portera quant à lui sur la démocratie et la citoyenneté et espère toujours provoquer le même engouement.

Deux débats dans la semaine

Dans la foulée, la ville de Caen organisera le troisième rendez-vous le vendredi 1er mars 2019. Il portera sur la fiscalité et les dépenses publiques. Toujours organisés par groupe, les citoyens pourront prendre tour à tour la parole pour exprimer constats et solutions, tout en respectant l'avis d'autrui. Le dernier débat aura lieu, quant à lui, le lundi 11 mars prochain.