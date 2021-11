Rouen. Rugby : Rouen peut toujours viser le grand chelem

Doucement mais sûrement, l'idée de terminer la saison régulière invaincu commence à faire son chemin dans l'esprit des suiveurs du Rouen Normandie Rugby (Seine-Maritime). Assurés de finir en tête de leur poule de Fédérale 1 et de disputer les play-offs, les Rouennais peuvent encore se fixer ce dernier objectif pour rester concentrés.

Un calendrier abordable

Le samedi 16 février 2019, c'est Rennes qui a fait les frais de la 17e victoire normande en autant de rencontres de championnat (18-13). Grâce à deux essais de Malakaï Radikedike et David Lemi, les Lions ont rapidement pris l'ascendant dans les 20 premières minutes du match. Mais les Rennais, très combatifs, ont réussi à rester dans le coup jusque dans les dernières minutes pour finalement glaner le point du bonus défensif. Une performance que peu d'équipes ont réussi contre Rouen cette saison.

Au classement, le RNR compte maintenant 80 points, soit 23 de plus que son dauphin et prochain adversaire Cognac Saint-Jean. Même si toutes les équipes auront envie d'être les premiers à faire tomber le leader invaincu, ce match devrait être le plus compliqué sur le papier. Pour finir, Bergerac, Langon, Suresnes et Trélissac, moins bien classés, pourraient permettre aux hommes de Richard Hill de réussir leur grand chelem.