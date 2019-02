Octobre, un nouveau salon qui décoiffe à Caen !

C'est à seulement 80 mètres de son premier salon de coiffure " El'oz " que la Caennaise (Calvados) Elodie Marin a décidé d'ouvrir son second salon, baptisé " Octobre ". Elodie Marin a totalement relooké cet endroit tout en conservant l'âme des vieilles pierres.

"J'ai souhaité conserver un style épuré et ajouter des tonalités chaleureuses et familiales", explique Elodie. Avec ce nouveau salon, la jeune femme a complété son offre avec un espace barbier. L'équipe, souriante et très avenante, confectionne les couleurs dans le laboratoire, ouvert sur le salon, sous les yeux curieux des clients.

Pratique. 17 rue saint sauveur, 14 000 Caen. Tel : 02 31 86 11 33. Ouvert du mardi au vendredi de 9 heures à 19 heures et le samedi de 9 heures à 18 heures.