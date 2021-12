Vire : les réactions au premier tour

Jean-Yves Cousin, député-maire de Vire (UMP) : "La participation à Vire a été remarquable. Nicolas Sarkozy se tasse un peu. François Hollande fait mieux que Ségolène Royal. Mais je note surtout la baisse de François Bayrou et la hausse de Marine Le Pen. Tout est ouvert pour le second tour. Nous devons jeter toute notre énergie pour mobiliser, rassembler et convaincre que le projet de Nicolas Sarkozy est le bon."

Marc Andreu-Sabater, maire de Saint-Germain-de-Tallevende et conseiller général de Vire (PRG) : "Sarkozy et Hollande ont fait math nul dans ma commune. 352 voix chacun. Mais le président sortant avait 120 voix d'avance sur Ségolène Royal en 2007. Je suis donc satisfait. Mais je suis aussi inquiet de voir Marine Le Pen doubler le nombre des voix de son père dans ma commune. Que dire aux électeurs du Front National ?"

Annie Bihel, conseillère régionale et maire de Vaudry (PS) : "Pour la première fois dans l'histoire, la gauche arrive en tête à Vaudry. Je suis donc très heureue. Mais le score de Marine Le Pen au niveau national m'inquiète. Cela ne manque pas de poser des questions et crée une incertitude. Je considère donc qu'il ne faut surtout pas anticiper le second tour..."