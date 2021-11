Caen. Football (Coupe de France) : Caen vient très laborieusement à bout de Bastia

Le match.

En mettant d'entrée toutes les chances de leur côté grâce à la précoce ouverture du score de Tchokounté (4e), les Malherbistes se sont mis sur les rails de la sérénité et ont évité que le feu ne tombe des tribunes de Furiani. Bien leur en a pris car durant la quasi totalité de la première période, Caen a pu gérer cet acquis face à des Bastiais évoluant un cran en dessous, autant physiquement que techniquement. Les quatre divisions d'écarts sont réelles entre les deux formations et la pause est atteinte sans que les Calvadosiens ne souffrent.

Fautes lourdes en défense



La souffrance, elle arrive cependant dès les premiers instants de seconde période quand à deux reprises, d'abord par Mesbah puis par Hagui, les Bastiais s'approchent dangereusement du but d'un Zelazny attentif (47e, 52e). L'heure de jeu passée, le Sporting croit de plus en plus à un retour au tableau d'affichage et fait bien. A vingt minutes du terme, Cioni envoie Poggi lober Zelazny, mal sorti (70e). Tout est à refaire pour Caen qui doit réagir. Mais les Malherbistes n'offrent aucune réaction nette et s'attellent surtout à défendre et à reprendre le fil de leur production. Sans réussite. L'heure est venue de jouer la prolongation pour tenter de départager les deux formations. Premier de cordée, Ninga est décisif en redonnant l'avantage aux caennais d'un tir puissant (94e). Un but qui raison de l'envie Corse et le temps file sans que Caen ne soit plus en danger. L'idée de fin de partie est nette : Bastia se jette devant, Caen contre. Et sur un coup de pied arrêté, Santini est seul à la réception et bat Zelazny de la tête (113e). Les tirs au but sont inéluctables et à ce petit jeu, ce sont tout de même les Caennais qui se montrent les plus adroits, réussissant leurs cinq essais quand Bastia en manquait un. Bref, Caen est qualifié.

Les buts.

4e : Sur une sortie de corner, Fajr récupère le cuir et adresse un centre tendu que Tchokounté coupe d'une tête gagnante.

Bastia : 0- Caen : 1

Pas le temps de traîner ! @SMCaen ouvre le score à Bastia par l'intermédiaire de Tchokounté, de la tête #SCBSMC #CoupedeFrance pic.twitter.com/yTEeHVKMyI — Eurosport.fr (@Eurosport_FR) February 5, 2019

70e : Cioni voit le départ de Poggi dans le dos de Djiku. L'attaquant Corse profite de la sortie ratée de Zelazny pour égaliser d'un tir acrobatique.

Bastia : 1- Caen : 1

EGALISATION DE @SCBastia face à @SMCaen (1-1) ! Poggi trouve la faille et permet au Petit Poucet de cette Coupe de France d'y croire encore ! #SCBSMC



Suivez le match en exclu sur Eurosport 👉 https://t.co/QHtyK219Qy pic.twitter.com/DQQMfusX5n — Eurosport.fr (@Eurosport_FR) February 5, 2019

94e : Au combat plein axe à 25 mètres dui but, Ninga se relève et expédie un extérieur du pied parfait qui se loge dans le coin droit du but de Martin.

Bastia : 1- Caen : 2

Et le @SMCaen reprend l'avantage à Bastia (1-2) en début de prolongation ! Ninga s'arrache et envoie un puissant extérieur du droit à ras du sol #SCBSMC #CoupedeFrance pic.twitter.com/W2zIEcf0Pv — Eurosport.fr (@Eurosport_FR) February 5, 2019

117e : Coup franc enveloppé de Vincent qui trouve Santini pour une tête gagnante.

Bastia : 2- Caen : 2

C'EST PAS FINI ! @SCBastia revient à nouveau au score face à Caen (2-2) à la 117e minute. C'est Santelli qui égalise de la tête après un service caviar de Christophe Vincent ! #SCBSMC #CoupedeFrance pic.twitter.com/PPs0MjMMQP — Eurosport.fr (@Eurosport_FR) February 5, 2019

La fiche.

Mi-temps : 0-1, Arbitre : M. Bastien, Spectateurs : 10 000

Avertissements : Bastia : Bocognano (7e), Kifoueti (77e) , Caen : Sankoh (27e), Gradit (40e), Guilbert (84e)

BASTIA : Martin, Cioni (cap), Guibert (Tutu 102e), Bocognano, Schur, Vincent, Coulibaly, Poggi (Boutrah 84e) Mesbah (Kifoueti 64e) , Santelli, Hagui (Santini 105e), entr : Stéphane Rossi

CAEN : Zelazny, Gradit, Guilbert, Baysse, Djiku, M'Bengue, Sankoh (Diomandé 64e), Fajr, Joseph, Beauvue (Kyeremeh 84e), Tchokounté, entr : Fabien Mercadal

Buts : Bastia : Poggi (70e), Santelli (117e), Caen : Tchokounté (4e), Ninga (94e)

Tirs au but : réussis : Bastia : Guibert, Coulibaly, Schur, Caen : Fajr, Djiku, Diomandé, Ninga, manqué : Bastia : Kifoueti