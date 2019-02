Manche : l'A84 en partie fermée à cause de la neige

Ce mercredi après midi, l'Autoroute A84 a été partiellement coupée à la circulation à cause des chutes de neige. Impossible d'emprunter l'axe entre les échangeurs 36 et 40.

#meteo50 l'A84 est fermée dans les deux sens de circulation au niveau des éch. 36 à 40.

En provenance de Caen vous devez sortir à l'éch. 40 et suivre St-Lô, Coutances,Granville,Avranches.

En provenance de Rennes vs devez sortir à l'éch. 35 et suivre Granville, Coutances et St-Lô pic.twitter.com/kvbCP7xxi0— Préfet de la Manche (@Prefecture50) 30 janvier 2019