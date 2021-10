Rouen. Seine-Maritime : important contrôle des détenteurs d'armes à feu

Une importante opération judiciaire de contrôle des détenteurs d'armes de catégorie B (revolvers, fusils…) a été menée, mardi 22 et mercredi 23 janvier 2019, par les parquets de Rouen et de Dieppe (Seine-Maritime). C'est, à l'origine, la préfecture de Seine-Maritime qui a signalé la situation de plusieurs détenteurs d'armes dont les autorisations sont périmées et pour lesquelles aucune demande de renouvellement n'a été formulée.

Une soixantaine de situations examinées

L'opération a mobilisé 65 gendarmes, avec l'aide d'une équipe cynophile et des services de déminage. Au total, près de 60 situations ont été traitées : 48 armes de catégorie B ont été saisies, dont 20 pour n'avoir jamais fait l'objet de déclarations.

Des munitions en grande quantité ont également été saisies par les forces de l'ordre, ainsi que de nombreux éléments pyrotechniques comme de la mèche lente et de la poudre noire. "Des éléments d'armes interdits à l'acquisition et à la détention ont également été découverts et saisis", précisent les deux parquets dans un communiqué.

Une garde à vue

À l'issue de cette opération, une personne a été placée en garde à vue et 19 personnes ont été entendues sous le régime de l'audition libre.

Cette opération a ainsi permis la "clarification de la position d'armes soumises à autorisation qui n'avaient pas fait l'objet de renouvellement pour des raisons diverses".