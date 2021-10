Évreux. La candidature d'Ingrid Levavasseur aux Européennes divise

"Elle n'a pas été légitimée en AUCUNE FAÇON par les VRAIS Gilets Jaunes et vous n'êtes pas en droit de ce fait à vous approprier notre mouvement !" L'auteur de cette pétition est clair : il refuse qu'Ingrid Levavasseur dise représenter les gilets jaunes. L'Euroise de 31 ans, figure du mouvement depuis le début, compte présenter une liste pour les élections européennes de mai 2019. L'annonce a été faite par le "Ralliement d'initiative citoyenne", mercredi 23 janvier 2019, et depuis, les critiques fusent.

La pétition s'y opposant a été lancée dans la foulée et a déjà recueilli plus de 34 000 signatures. Elle demande précisément à ce que les mots "gilets jaunes" ne soient pas inscrits dans le nom de cette liste pour les Européennes. "Elle n'a pas été légitimée démocratiquement par aucun référendum citoyen, il faut EXIGER que cette liste n'utilise pas l'appellation "GILETS JAUNES"", écrit l'auteur de la pétition.

Certains lui reprochent de vouloir "faire le buzz"

Invitée de l'Émission politique jeudi 24 janvier 2019, Ingrid Levavasseur a aussi été la cible d'une gilet jaune présente dans le public. Elle lui reproche d'avoir créé un parti politique, "ce n'était pas le moment", et de vouloir "faire le buzz".

La jeune femme a rapidement réagi sur BFMTV : "Je ne vole rien, nous sommes le peuple et nous faisons en sorte de changer les choses" ou encore sur France Info : "Je ne pense pas avoir trahi les gilets jaunes".

"Honte à elle" contre "un bon début"

Sur les pages Facebook de Tendance Ouest [disponible ici et ici], les avis sont partagés entre ceux qui s'opposent à cette candidature à coups de commentaires haineux et violents, ceux plus modérés et ceux qui y sont favorables. "Tout le monde veut tirer la couverture à soi", écrit par exemple Bertrand. "Honte à elle de porter un gilet jaune", s'insurge de son côté Chantal. Pour Stéphanie, "ce qui énerve c'est qu'elle agit comme les politiques actuelles. Elle décide de se faire sa liste sans consulter les gilets jaunes." En revanche, Sandra ne voit "pas le problème justement le peuple prend le pouvoir" et Céline "pense que c'est un bon début [...] Si personne ne nous représente comment pouvons nous être entendus ?" "Qu'elle tente sa chance" conclut Nathanael.

De son côté, François Boulo, porte-parole des gilets jaunes de Rouen (Seine-Maritime), était l'invité de Zone Libre sur Tendance Ouest. Pour lui, c'est "un non-événement", "ces gens se sont exclus du mouvement des gilets jaunes".

L'interview est à réécouter en intégralité ici.