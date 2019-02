Seine-Maritime : les "stylos rouges" mobilisés

Les "stylos rouges" se mobilisent aujourd'hui à Rouen et au Havre. Ces professeurs du premier et du second degré dénoncent leur condition de travail et des salaires trop faibles. Ils seront présents dès 9h45 à Rouen, place du Général de Gaulle et au Havre dès 14 heures à l'hôtel de ville pour faire connaître leur mouvement.