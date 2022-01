Emploi. Tendance Ouest recrute un(e) journaliste en Normandie

Tendance Ouest, entreprise de presse basée en Normandie, recrute, en CDI à temps complet, un journaliste plurimédia (H/F).

Le candidat doit avoir une excellente culture générale et être force de proposition, savoir travailler seul ou en équipe et pouvoir décliner ses compétences sur tous nos supports.

Radio | 27 fréquences - 545 600 auditeurs/semaine

Au quotidien, vous réaliserez des reportages (brut, enrobé, papier, etc.) sur le terrain pour les rendez-vous d'information de Tendance Ouest. Vous contribuerez également à l'antenne de façon directe, par la présentation de flashs ou de journaux.

Web | Près de deux millions de pages vues par mois

Veille active sur les réseaux sociaux, rédaction de contenus multimédias et enrichis pour le web feront partie de vos missions quotidiennes.

Print | Hebdomadaires et mensuels

Enquête, sport, loisirs, détente… Tendance Ouest diffuse gratuitement deux hebdomadaires et deux mensuels à Caen, Rouen, Le Havre et dans l'Orne. Votre contribution régulière est attendue sur ces supports, dans le respect de la stratégie éditoriale et des délais de bouclage.

Une expérience sur un poste similaire est souhaitable.

Envoyer CV, lettre de motivation et maquette (flash, journal ou enrobé) à l'adresse recrutement@tendanceouest.com.

Les candidatures incomplètes ne seront pas étudiées.

Poste basé en Normandie en CDI (39 heures).