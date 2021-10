Hors Normandie. Epiphanie : 4 vérités sur le cidre pour l'accorder à la galette des rois

Le cidre ne propose pas qu'un seul goût

On sait bien sûr qu'il existe du cidre brut (au moins 4% d'alcool), ou doux (moins de 3%), mais ce jus de pommes fermenté ne peut être réduit à une seule et unique saveur. Car plusieurs variétés de pommes à cidre sont utilisées pour produire le délicieux breuvage, et notamment la Marie Ménard et la Binet Rouge. Chacune est classée en trois catégories pour distinguer les fruits doux des acides et des amères. Surtout, le choix du cidre est tout sauf binaire. Il existe aussi du cidre demi-sec, qui comprend 28 à 42g de sucre par litre tandis que le cidre traditionnel se différencie avec sa plus forte teneur en alcool (5%) et une robe légèrement trouble. Sans compter qu'une version rosé du cidre peut aussi avoir le mérite de se retrouver à table.

Le cidre bénéficie aussi de ses propres signes de qualité

A l'instar du vin pour lequel on peut avoir des préférences pour telle ou telle appellation, le cidre bénéficie d'indications géographiques protégées, à savoir le cidre de Bretagne et le cidre de Normandie. Le second se distingue par exemple par des saveurs très fruitées. Outre ces IGP, on peut aussi faire sa sélection grâce à deux appellations : le cidre de Cornouille en Bretagne et le cidre du Pays d'Auge en Normandie.

Le cidre bouché, ce n'est pas du cidre fermier

Haro sur les malentendus : un cidre bouché n'est pas une boisson qui a un goût de bouchon. Si le terme existe dans le vin, il est impossible de le retranscrire dans le monde du cidre. C'est un cidre de meilleure qualité. On le reconnaît par sa teneur en alcool plus élevée mais aussi par sa bouteille champenoise. Quant au cidre fermier, il s'agit d'une boisson qu'un producteur a réalisée avec les pommes de son propre verger. A ne pas confondre avec un cidre artisanal.

Le cidre de glace, ce n'est pas du marketing

Voilà un breuvage tout à fait exceptionnel pour ses arômes persistants et longs en bouche. On en trouve surtout au Québec (revendu en France). A l'instar du vin de glace, il est produit à partir de pommes gelées. Le processus est le même, puisque le froid a eu pour effet de concentrer le sucre et de ne pouvoir récupérer qu'un peu de jus de ces pommes rabougries par l'hiver. A la différence des cidres habituels, celui-ci n'est pas effervescent. Aussi, son taux d'alcool est élevé, jusqu'à 13%.

