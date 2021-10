Hors Normandie. Tendance Confidences avec l'acteur Thibault de Montalembert

Thibault de Montalembert (Piste 1) Impossible de lire le son.

Ce descendant des croisés a mis du temps à étancher sa soif spirituelle de l'être. Un chemin de libération et d'incarnation pour l'ancien pensionnaire de la Comédie-Française.

Sur ses épaules pèsent plus de 10 siècles de christianisme ! Sa famille, de la noblesse d'épée, l'une des plus vieilles de France, remonte en effet aux croisés.

Thibault de Montalembert est aussi l'auteur du livre : "Et le verbe se fait chair" (Editions de l'Observatoire)

"Lire a toujours été lié à ma nécessité de vivre, à ma capacité de vivre. D'être vivant. "

Aussi loin qu'il s'en souvienne, Thibault de Montalembert a été fasciné par les livres, dans lesquels il se plongeait, enfant, dans les coins calmes des demeures familiales, pour apprivoiser ses cauchemars ou échapper à la réalité grâce à l'imaginaire.

À la façon d'un Je me souviens, le comédien raconte une vie en permanence entrelacée à la lecture, celle qu'il faisait à voix haute à son frère Hugues, celle dans laquelle il cherchait à étancher sa soif de sens et de spiritualité, celle, bien sûr, liée au théâtre, sa vocation et son métier, jusqu'à devenir, insensiblement, l'instrument de sa liberté.

