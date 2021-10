Le-Havre. Noël alcoolisé au Havre, il sort un sabre

Une soirée entre amis a dégénéré à cause de l'alcool, mardi 25 décembre 2018 vers 21h40 au Havre (Seine-Maritime). Un couple et ses deux jeunes enfants recevaient trois amis. Sous fond d'alcool, un des convives (un homme de 32 ans) a commencé à s'agiter et faire peur aux enfants. Le père (32 ans), qui s'était endormi sur le canapé, s'est réveillé. Il est allé chercher un sabre type katana et a roué de coups la victime. Cette dernière s'est rendue par ses propres moyens à l'hôpital. Il souffrait d'une plaie au front.

Auteur et victime ne se souviennent pas des faits

L'auteur de l'agression a été placé en garde à vue. Il reconnaît s'être battu mais ne se souvient pas s'il a ou non utilisé le sabre. La victime, entendue par la police, ne se souvient pas non plus du déroulé des événements. Il n'arrive même pas à expliquer le pourquoi de ses blessures. C'est un témoin (un des autres amis) qui a aidé les forces de l'ordre. Le père de famille a bien sorti un sabre mais ne l'a pas utilisé contre la victime. L'arme lui a été retirée des mains. Il a en revanche violemment frappé sa tête contre les murs d'où la plaie importante au front. L'agresseur est convoqué devant la justice le 17 janvier 2019.