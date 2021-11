À quelques jours du premier tour de la présidentielle 2012, dans 20 jours exactement, son papa lui cite tour à tour le nom des candidats et lui demande si elle veut voter pour l'un d'entre eux. La petite fille ou plutot le bébé lui répond non pour chacun d'eux. Bien sur c'est un bébé et elle n'a pas conscience de ce que lui demande son papa mais en tout cas cette vidéo a le mérite de faire le buzz sur internet...