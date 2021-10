Évreux. Gilets jaunes : "j'ai été convoqué parce que je vous ai écouté", dit le maire d'Évreux

Le feuilleton de la polémique autour du maire d'Évreux (Eure) se poursuit.

Guy Lefrand a été convoqué par la police, vendredi 30 novembre 2018, après des propos qu'il a tenu face à des gilets jaunes qu'il a rencontrés. Ils les invitaient à bloquer la préfecture. Des conseils suivis d'effets selon le parquet, qui a ouvert une enquête.

À l'issue de sa convocation, l'édile a de nouveau pris la parole devant des gilets jaunes. "Aujourd'hui, c'est l'État qui n'accepte plus que l'on discute et que l'on contredise ce qu'il veut faire, lance-t-il au mégaphone. Si un élu du peuple n'a pas le droit de parler avec le peuple, alors on est plus en démocratie".

Guy Lefrand invite aussi les gilets jaunes à poursuivre le mouvement de manière pacifiste.