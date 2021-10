Caen. Noël 2018 : 546 euros de budget moyen pour les Français

En tête des cadeaux qui seront le plus offerts à Noël arrive en tête - et fort logiquement - le jouet (50%), suivi de l'argent (41%) et du livre (40%).

Pour acheter ces cadeaux, les personnes interrogées restent prévoyantes, sans trop l'être pour autant. 37% ont fait leurs emplettes dès novembre et 25% s'y sont penchées début décembre.

Et à l'heure du tout commerce en ligne, 81% ont fait leurs courses en magasin, paradoxalement.

