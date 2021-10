Flers. L'opération Festi-Flers a démarré ce mardi dans toute la ville

La nouvelle saison des Festi'Flers a débuté ce mardi 27 novembre 2018 dans 130 commerces de la ville. Cette opération est organisée par l'association des commerçants et des artisans Les Vitrines de Flers.

Une grande tombola est organisée pour vous permettre de gagner des chèques cadeaux (10 000€ vont être distribués pendant la quinzaine) ainsi qu'une Volkswagen Up. À chaque achat dans les boutiques partenaires, le commerçant remettra un bulletin pour participer au tirage au sort qui vous permettra peut-être de remporter ces lots lors du tirage au sort du mardi 11 décembre. La remise des prix s'effectuera le vendredi 14 décembre à 19h30 à la mairie de Flers.

Sans oublier que l'association caritative Agir-La Redingote met en jeu 1 500 € de chèques-cadeaux supplémentaires. Pour participer, il suffit d'apporter vêtements, chaussures, linge de maison, articles de maroquinerie et jouets (de qualité) qui ne vous servent plus à la boutique située au 200 rue Simons à Flers, ouverte du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h. 2 kg donnés dans un sac = 1 ticket de tombola pour le tirage spécial d'Agir-La Redingote.

L'association Agir-Redingote tiendra un stand de collecte de dons sur le marché de Noël de Flers le samedi 8 décembre.

Le lancement des illuminations du centre-ville de Flers aura lieu le samedi 1er décembre.

Stéphanie Paris nous a expliqué en détail les 15 jours de cet évènement.