Hockey sur glace (Magnus) : fin de série pour les Dragons de Rouen

Le match.

Après 17 victoires consécutives, l'incroyable série de victoires s'est arrêtée ce vendredi 23 novembre 2018 pour les Dragons de Rouen face à leur rivaux des Brûleurs de Loups de Grenoble. Après le déplacement à Anglet et le voyage en Autriche à Salzbourg et l'élimination de la CHL on pouvait craindre une certaine décompression et après quelques minutes de matchs plutôt bien partie du coté des locaux, les erreurs individuelles vont alors s'enchainer en zone défensive pour un bilan de trois buts pour les visiteurs dont 2 encaissés sur la même infériorité numérique 3-0 à la fin du premier tiers. Pire, au milieu du 2è acte, les Grenoblois inscrivaient un 4è but qui corsait l'addition à 4-0. Bien décidés à ne pas laisser les Isérois briller sur l'Ile Lacroix, les Jaune et Noir allaient réussir a revenir à 4-2 après deux bus signés Mathieu Roy et Fabien Colotti. Malheureusement, dans le dernier tiers, le score n'évoluait plus et les Bruleurs de Loups inscrivaient un dernier but en cage vide par Guillaume Leclerc. Pas de changement au classement pour les joueurs de Fabrice Lhenry qui restent à la 1ère place cinq points devant leur dauphin Grenoble.

Les buts.

La réaction.

Fabrice Lhenry (entr. Rouen) : " l'ensemble du match a été correct mais on a fait des erreurs individuelles qu'on a payé cash, physiquement on a été bien, c'est peut être plus lié à de la fatigue mentale, on a manqué un peu d'excitation et d'émotion ce soir mais on ne peut pas dire qu'on ai fait un mauvais match. On ne regarde pas pour recruter, notre politique est de faire jouer les jeunes, de les faire progresser donc on a un effectif assez conséquent pour palier les blessures. On ne prendra pas de risques pour Nicolas Deschamps mais il devrait pouvoir revenir après la trêve de décembre pour la réception de Gap."

Ce samedi 24 novembre 2018, les Dragons de Rouen reprennent la route direction Chamonix, 8è au classement et vainqueur d'Anglet 3-0, pour le match de la 19è journée à partir de 18h30 dimanche 25 novembre 2018

A LIRE AUSSI.

HOCKEY/GLACE (Ligue Magnus): les Dragons de Rouen reprennent l'avantage en demi-finale !

Hockey sur glace : tous les voyants sont au vert pour les Dragons de Rouen

Hockey sur glace : Les Dragons de Rouen au pied du mur

Hockey sur glace : les Dragons de Rouen prennent leur revanche sur les Rapaces de Gap

Hockey : les Dragons de Rouen au bout du suspense face à Grenoble