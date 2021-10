Rouen. Trois gilets jaunes légèrement blessés en Seine-Maritime

La mobilisation est réelle et importante, affirme la préfecture de Seine-Maritime.

À 11h du matin, on comptait 63 barrages dans le département, dont 43 étaient filtrants et 20 réellement bloquants, surtout aux abords des centres commerciaux.

Des opérations escargot ont aussi été menées sur l'A28 et entre Fécamp et Octeville. Elles étaient terminées à la mi-journée.

Globalement, les mobilisations se font dans le calme même si trois personnes, des gilets jaunes, ont été renversées sur des barrages dans la matinée à Rouen, Elbeuf et Saint-Léonard près de Fécamp. Toutes n'ont été que légèrement blessées et, semble-t-il, victimes d'automobilistes qui ont tenté de forcer le passage. Un suspect a été interpellé à Saint-Léonard et placé en garde à vue par la police.

Dieppe paralysée

Par ailleurs, la préfecture précise que la ville de Dieppe est particulièrement concernée par les opérations avec l'intégralité des ronds-points qui permettent d'accéder à la ville qui sont bloqués, ce qui empêche l'accès à la fête du hareng. "Des barrages filtrants qui deviennent bloquants", selon la préfète de Seine-Maritime, Fabienne Buccio.

Du côté de la direction des routes, on note qu'une réelle baisse du trafic aujourd'hui permet de mieux gérer la situation.

A LIRE AUSSI.

À Fécamp, les gilets jaunes s'organisent dans les règles

Hausse du prix des carburants : ça grogne toujours [reportage à Fécamp]

Les routiers bloquent routes et dépôts pétroliers contre la réforme du travail

Seine-Maritime : vaste simulation d'accident pour les secours à Fécamp

Réforme du travail: les routiers bloquent routes et dépôts pétroliers