Meurtre Khashoggi: les Etats-Unis demanderont des comptes aux responsables

Sur cette photo fournie par le Palais royal saoudien, Khalid ben Salmane, frère de MBS et ambassadeur aux Etats-Unis (GAUCHE) et le ministre des Affaires étrangères Adel al-Jubeir participent à une réunion avec le secrétaire d'Etat américain Mike Pom © BANDAR AL-JALOUD [Saudi Royal Palace/AFP/Archives]

Jamal Khashoggi le 15 décembre 2014 à Manama. Son corps a été démembré après son meurtre au consulat saoudien d'Istanbul, ont reconnu les autorités saoudiennes s file photo taken on December 15, 2014 (FILES) In this file photo taken on December 15, © MOHAMMED AL-SHAIKH [AFP/Archives]