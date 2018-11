Illumination de Noël : Caen se pare d'or et d'argent

C'est un classique de Noël. Les illuminations vont être installées pour une mise en service dès le samedi 24 novembre 2018. La ville de Caen (Calvados) décline cette année la thématique "or et argent" à travers 12 km de guirlandes, 584 décors et suspensions. Sans oublier, 25 motifs en 3D sur l'esplanade de l'hôtel de ville et sur la place Portsmouth.

Un éclairage économique

Les illuminations seront visibles à partir de la tombée de la nuit jusqu'à 23 heures. "Et de 6h30 jusqu'au lever du jour", précise Ludwig Willaume, conseiller municipal délégué des quartiers Centre ancien, Saint-Jean, Le Port. "L'allumage est piloté par horloge astronomique, ce qui permet d'être au plus près des heures de coucher et de lever du soleil", complète-t-il.

Le choix de ces illuminations s'inscrit dans une politique de maîtrise de l'énergie ? Ainsi, toutes les lumières sont des LED. Elles permettent de faire une économie de 40 % par rapport aux ampoules incandescentes.

Les éclairages de l'hôtel de ville, de la place Saint-Sauveur et de la Tour Leroy seront également aux couleurs or et argent. Le budget total s'élève à un peu plus de 340 000 euros contre 350 000 euros en 2017.