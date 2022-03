Hors Normandie. Dubaï donne des ailes à la police

"La police d'aujourd'hui présente un nouveau visage". Cette phrase vous rappelle peut-être le célèbre sketch des Inconnus, mais ici point de blague il s'agit bien d'un véritable pas en avant pour les policiers de Dubaï. Ils seront bientôt équipés de motos volantes appelées "Hoverbike S3". Nous ne sommes pas au cœur d'un film de science-fiction Hollywoodien mais bien dans la réalité, celle de Dubaï évidemment. Des commandes d'Hoverbike S3 ont déjà été passées et les premiers entraînements ont été réalisés sur un terrain de football. Ici un officier commence à prendre connaissance de ce nouveau modèle.

Plus de roues mais des hélices positionnées aux quatre coins du véhicule, 2 manettes en guise de guidon et une forme globale qui ressemble plus à un drone géant qu'à un motard traditionnel. La police de Dubaï à déjà acheté quelques exemplaires qu'elle espère mettre en service dès 2020. Notez que le coût de ce véhicule révolutionnaire avoisine les 130 000€.

Et malgré tout à ce prix-là l'appareil présente des défauts comme son autonomie (40 minutes maximum) ou encore l'altitude maximale au-dessus du sol qui ne peut dépasser... 5 mètres. Les hélicoptères de la police ont encore de beaux jours devant eux.